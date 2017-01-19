Musul'un Doğusu Deaş'ten Temizlenince Eve Dönüşler Başladı

IRAK Ordusunun Peşmerge güçleri ile birlikte karadan gerçekleştirdiği ve Koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği Musul operasyonu kapsamında kentin doğusunun DEAŞ'ten temizlendiği belirtildi. Çatışmalar öncesi ve sırasında kenti terk eden Musullu'ların bir kısmı DEAŞ'ten kurtarılan mahallelerdeki evlerine dönmeye başladı.



Irak ordusunun çekilmesi ile 2014 yılından beri Musul'da kontrolü ele geçiren DEAŞ terör örgütünün Musul'dan çıkarılması için 3 ay önce başlatılan operasyon sürüyor. Amerikanın Sesi Radyosu'nda yer alan habere göre, karadan Irak ordusu ile Peşmerge güçleri, havadan ise koalisyon güçlerinin destek verdiği Musul operasyonunda kentin doğusu tamamen DEAŞ'ten temizlendi. Çok şiddetli çatışmaların yaşandığı ve DEAŞ'in bomba yüklü araçlarla daha çok saldırı gerçekleştirdiği operasyon ile kurtarılan bazı mahallelere dönüşler de başladı. Kentin El Zahre başta olmak üzere bir çok Mahallesinde kontrolün Irak ordusu tarafından sağlanması ile burada yaşayan ve operasyon öncesi ve sırasında kaçan Musal'luların evlerine geri döndüğü belirtildi.



KENTİN DOĞUSUNDA KONTROL SAĞLANDI



Irak ordusunda Terörle mücadele güçlerine komutanlık eden Korgeneral Talib Shaghati, kentin doğusunda kontrolü tamamen sağladıklarını, bunun da büyük bir zafer olduğunu belirterek, şimdi Musul'un batısını ele geçirmek için planların yapıldığını söyledi. DEAŞ'ın bombalı araçlarla direnişi nedeniyle kentin batısında binlerce sivilin evlerinde sıkışıp kaldığı belirtilirken, Musul'un batısının eski yerleşim birimi olması ve dar sokakların bulunması nedeniyle operasyonun seyrini daha zorlaştıracağı kaydedildi.



Irak ordusunun Musul operasyonunu başlattığı Kasım ayında, Musul'da yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı tahmin edilirken, Musul operasyonun başlaması nedeniyle Birleşmiş Milletlerin kayıtlarına göre son 3 ayda 148 bin kişi evlerini terk etti.



- Diyarbakır