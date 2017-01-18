Musul'un Doğu Yakası DEAŞ'tan Geri Alındı

Irak ordusu, üçüncü ayını dolduran Musul operasyonunda kentin doğusunun terör örgütünden tamamen temizlendiğini açıkladı. Dicle Nehri'nin doğusunun kontrol edilmesi, harekatın başından bu yana en önemli adım özelliğini taşıyor.

BATI CEPHESİNDEN DE HAREKETE GEÇİLDİ

Iraklı korgeneral Talib Şigati, Dicle Nehri'nin doğusundaki bölümün terörle mücadele birlikleri tarafından kontrol edildiğini söyledi. Irak Başbakanı Hayder el İbadi, bugün yaptığı açıklamada ordu birliklerinin batı cephesinden de harekete geçtiğini ilan etmişti.

100 BİNDEN FAZLA SİLAHLI UNSUR KATILIYOR

17 Ekim'de başlatılan büyük Musul operasyonuna, 100 binden fazla silahlı unsur katılıyor. Cephede savaşanlar arasında ordu birliklerinin yanı sıra Peşmergeler, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri yer alıyor.

Yaklaşık 6 bin militanıyla kent merkezinde direnen terör örgütü, sokak savaşlarında özellikle bomba yüklü araçlar ve keskin nişancıları kullanıyor. Operasyonda kısa sürede kentin doğusundaki mahallelere ulaşıldı ancak sokak çatışmaları çok yavaş ilerliyor.

MUSUL TAMAMEN KUŞATILDI

Haşdi Şabi güçlerinin batıdan ilerleyip kuzeydeki Peşmerge ile birleşmesiyle Musul tamamen kuşatılmış oldu. Üç aylık süreçte insani durum ise tam bir trajediye dönüştü. 100 binden fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı, yüzbinlerce sivil ise halihazırda IŞİD'in elinde rehin durumda.