Musul'un Doğu Bölgesindeki İnsani Durum

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, Musul'da 50 bin sivilin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine döndüğünü belirtirken, ekonomik sıkıntı yaşayan ailelere dönüşleri için maddi destek sunacaklarını açıkladı.



Caf, Birleşmiş Milletler (BM) Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande ile Musul'un DEAŞ'tan kurtarılan doğu bölgesindeki mahalleleri ziyaret ederek kentteki son durumu yerinden takip etti. İkili, yıkılan köprü, hastane ve Musul Üniversitesi yerleşkesinde incelemelerde bulundu.



Iraklı Bakan Caf, incelemelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, DEAŞ'tan kurtarılan doğu bölgesinde güvenliğin temin edildiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.



Çatışmalardan kaçıp güvenli bölgelere sığınan Musulluların evlerine dönüşüyle ilgili bilgi veren Caf, "Kurtarma operasyonu başladığından bu yana 50 bin sivil evlerine döndü. Önümüzdeki süreçte 120 bin iç göçmenin daha evlerine döneceğini tahmin ediyoruz." dedi.



Kamplardaki iç göçmenlerin dönüşünü hızlandırmak istediklerini ifade eden Caf, "Şu anda günde iki bin iç göçmen evine dönüyor. Bu sayının üç bine çıkması için hazırlıklar yapıyoruz." diye konuştu. Caf, ekonomik sıkıntı yaşayan iç göçmenlere dönüşleri için maddi destek sunacaklarını belirterek, "Evine dönmek isteyen her aileye için 1 milyon 500 bin dinar (yaklaşık 1200 dolar) para yardımında bulunacağız." dedi.



BM'den 800 bin sivile yardım



BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Grande ise, "Musul'da kalıp evlerini terk etmeyen yüz binlerce sivile yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. BM olarak son üç ay içerisinde yardıma muhtaç yaklaşık 800 bin sivile ulaştık." ifadelerini kullandı.



Kentin doğusunun yeniden imarı için kolları sıvadıklarını aktaran Grande, "Doğu bölgelerinde 27 yardım programını uygulamaya koyduk. Bu programlar, kentin temizlenmesi, içecek su temin edilmesi ve altyapı inşasını kapsıyor." diye konuştu.