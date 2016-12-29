Musul'un Deaş'tan Kurtarılması

DEAŞ'a ait olduğu iddia edilen bir kamyonetin, Irak'ın Musul kentindeki bir hastanenin otoparkında ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon tarafından vurulması sonucu sivil kayıpların olabileceği bildirildi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ militanlarını taşıyan kamyonetten SPG9/RPG roketatarlarıyla ateş açıldığı ve militanların silahları tekrar doldurup bulundukları yerden uzaklaşmadan kamyonetin koalisyon uçakları tarafından vurulduğu kaydedildi.



CENTCOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Kamyonet, bir hastanenin otoparkı olduğu daha sonra anlaşılan, dolayısıyla sivil kayıplarına yol açılabilecek bir yerde vuruldu. Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu sivil kayıplarıyla ilgili tüm iddiaları ciddiye alıyor. Bu olay da soruşturulacak; bulguları zamanında ve şeffaf bir şekilde duyurulacaktır."