Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında "Eski Şehir" olarak bilinen bölgedeki tarihi Ulu Cami yakınında düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 30 militanın öldürüldüğü bildirildi.



İttihadiye polis güçlerinde görevli subay Raid Cevdet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havadan destekli İttihadiye güçlerinin, DEAŞ keskin nişancılarının güvenlik güçlerini hedef almak için kullandığı, "Eski Şehir" bölgesindeki Ulu Cami yakınına doğru ilerlediğini belirtti.



Cevdet, İttihadiye'ye bağlı uçaklar tarafından bölgedeki örgüte ait kışlaların hedef alındığını ve 30 DEAŞ militanının ölü olarak ele geçirildiğini kaydetti.



Irak ordusunda yüzbaşı Cebbar Hasan da Ulu Cami yakınında düzenlenen operasyon sırasında bölgeden 80 sivilin tahliye edildiğini aktardı.



Hasan, İttihadiye güçlerine ait yaklaşık 20 keskin nişancının, DEAŞ militanlarının güvenlik güçlerini hedef almak için kullandığı Ulu Cami çevresinde konuşlandırıldığını söyledi.



Musul'un doğusunu geçen ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.