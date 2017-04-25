Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Tenek bölgesinde kontrolü sağladığı bildirildi.



Musul Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah yaptığı yazılı açıklamada, "Terörle mücadele güçleri, Musul'un batısındaki Tenek bölgesinin tamamını DEAŞ'tan kurtardı." ifadelerini kullandı.



Yarullah, güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sırasında terör örgütü DEAŞ'ın büyük kayıp verdiğini aktardı.



Öte yandan Şii milis gücü Haşdi Şabi de Musul'un güneyindeki Hadar ilçesi ve çevresini DEAŞ'tan kurtarmak için operasyon başlatıldığını duyurdu.



Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından dün yapılan açıklamada Musul'un batı yakasının yüzde 70'inin DEAŞ'tan geri alındığı bildirilmişti.



Musul'un doğusunu ocak sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.