Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında, önceki gün terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı açıklanan Es-Sevra Mahallesi'ndeki operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 90 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Musul'un batısında Irak güçlerinin kontrolü sağladığı Es-Sevra Mahallesi'ndeki operasyonlarda DEAŞ militanlarının ateş açması, uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırıları veya Terörle Mücadele Güçleri tarafından açılan ateş sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 90 sivil yaşamını yitirdi.



Onlarca sivile ait ceset ve yaralıların hala yıkılan evlerin enkazı altında olduğu, bazı cesetlerin henüz sokaklardan kaldırılamadığı belirtildi. Irak güçlerinin, sivillerin hayatını dikkate almadan diğer bölgelere ilerlediği iddia edildi.



Es-Sevra Mahallesi'nde 30'dan fazla evin tamamen yıkıldığı, kaçan sivillerin sağlık ve psikolojik durumlarının içler acısı olduğu ve mahallenin tanınamaz hale geldiği kaydedildi.



Mahalleden kaçan örgüt militanlarının onlarca sivili silah tehdidiyle alıkoyarak, Irak güçlerinin operasyon için hazırlandığı Er-Rufai, Ez-Zenceli ve Es-Sıhha bölgelerine götürdüğü bildirildi.



Musul'un doğusunu ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.