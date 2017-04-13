Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak güvenlik güçlerinin, Musul kentinin batı yakasındaki operasyonları kapsamında Et-Tenek Mahallesi'nin bir kısmını terör örgütü DEAŞ'tan kurtararak çok sayıda militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi.



İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Müdahale Gücü'nde görevli Yüzbaşı Said Kamil el-Alusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin batı yakasında DEAŞ'ın kalelerinden sayılan Tenek Mahallesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmaların saatlerdir devam ettiğini belirtti.



Güvenlik güçlerinin mahallede 7 sokak ilerlediğini söyleyen Alusi, "Terörle Mücadele Birimi, Tenek Mahallesi'nde 15 militanı öldürdü, 3'ünü esir aldı. Ayrıca güvenlik güçlerinin üzerine doğru sürülen bomba yüklü bir araç imha edildi. Güvenlik güçlerinden ise bir yüzbaşı hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı." dedi.



Alusi, olumsuz hava şartlarından dolayı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteğinin kısıtlı olduğunu dile getirerek, bölgedeki militanların köşeye sıkışmasıyla çatışmaların daha da şiddetleneceğini kaydetti.



Öte yandan Irak Federal Polis Şefi Korgeneral Raid Şakir Cevdet de yaptığı yazılı açıklamada, "Federal polis, eski Musul'a girerek 13 teröristi öldürdü, bomba yüklü 7 aracı da imha etti." ifadelerini kullandı.



Musul'un doğusunu ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.