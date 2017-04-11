Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'taki operasyonlar sonucunda terör örgütü DEAŞ'ın kontrol ettiği alanın ülke genelinde yaklaşık yüzde 7'ye gerilediği bildirildi.



Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Haziran 2014 saldırılarıyla ülke topraklarının yüzde 40'ını ele geçiren örgüt, halihazırda bu toprakların sadece yüzde 6,8'inde kontrolü sağlıyor." dedi.



Irak güçlerinin ocak ayı sonunda Musul'un doğusunu tamamen ele geçirdiğini hatırlatan Resul, batı yakasında yaklaşık iki aydır devam eden operasyonda kurtarılan alanın da yüzde 55,6'ya çıktığını aktardı.



Resul, "DEAŞ, Musul'un batısında 49,6 kilometrekarelik bir alanı, yani batı yakasının yüzde 44,4'ünü kontrol ediyor." dedi.



Uluslararası koalisyon güçlerinin Irak ordusuna desteğine işaret eden Resul, "Koalisyon güçleri, Musul'da haftanın 7 günü 24 saat keşif uçuşları yapıyor. Koalisyon ayrıca askeri malzemelerin taşınması, istihbarat paylaşımı, danışmanlık, eğitim ve donatım konusunda da destek veriyor." ifadelerini kullandı.



Telafer operasyonu



Iraklı sözcü, Musul'a bağlı Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyona ilişkin soru üzerine, "Telafer tüm yönlerden abluka altında bulunuyor. DEAŞ'ın Suriye'den gelebilecek tüm imdat yolları kesildi. Telafer'de DEAŞ'a ait toplanma alanları ve patlayıcı madde üretim yerlerini havadan imha ediyoruz." açıklamasını yaptı.



Resul, Telafer operasyonunun zamanına ve hangi güçlerin harekatta yer alacağına Başbakan Haydar el-İbadi'nin karar vereceğini sözlerine ekledi.