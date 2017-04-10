Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında çıkan çatışmalarda 9 askerin hayatını kaybettiği, 41 DEAŞ militanının ölü ele geçirildiği bildirildi.



Kentte terörle mücadele biriminde görevli Ali Sabah el-Hafaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde 75'i kurtarılan Yermuk Mahallesi'nde askerlerle örgüt militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandığını söyledi.



Çatışmalarda terörle mücadele biriminde görevli 5 er, 3 üsteğmen ve bir yüzbaşının hayatını kaybettiğini ifade eden Hafaf, 41 DEAŞ militanının ölü ele geçirildiğini ve örgüte ait çok sayıda silah ile mühimmata el koyulduğunu kaydetti.



Hafaf, Yermuk Mahallesi'ne 17 gün önce giren Irak güçlerinin, bölgenin tümüyle kurtarılması için ilerleyişini sürdürdüğünü ifade ederek, şunları dile getirdi:



"Operasyonlar güçlükle sürüyor. Örgüt, Irak güçlerinin ilerlemesini durdurmak için sivillerin hayatını dikkate almadan elinden gelen her türlü engellemeyi yapıyor. Bölgede savaşın zorluğu nedeniyle Irak güçleri, hayatını kaybeden vatandaşların cesetlerine ulaşamıyor, yaralıları kurtaramıyor."



Öte yandan, Savunma Bakanlığına bağlı Askeri İstihbarat Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Irak savaş uçaklarıyla, kentin batı yakasındaki sanayi bölgesinde bombalı araç hazırlığı için kullanılan tesise hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.



Açıklamada, saldırıda imalathanenin yıkıldığı, kimyasal silah ve patlayıcı uzmanı olan, İngiltere ve Fransa vatandaşı iki militanın aralarında bulunduğu bazı örgüt üyelerinin öldürüldüğü ifade edildi.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 19 Şubat'ta Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonunun başladığını duyurmuştu.