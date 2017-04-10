Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Musul kentinin doğu yakasına örgüt tarafından klor gazı yüklü füzelerle düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.



Ulusal Emniyet Teşkilatından Binbaşı Ahmed Abdülaziz en-Numani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un doğusundaki el-Hadba bölgesine 3 füzenin düştüğünü, olayda 4 kişinin öldüğünü, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişinin yaralandığını kaydetti.



Numani, sağlık ekiplerden alınan ilk verilerin, sivillerin yanık ve nefes alamama sorunlarıyla karşılaşmasının klor gazına maruz kaldıklarını gösterdiğini ancak saldırının yapısıyla ilgili kesin sonuca ulaşmak için füzelerden numuneler alındığını söyledi.



Saldırıdan DEAŞ'ı sorumlu tutan Numani, Ortak Operasyonlar Birimine gelen istihbarat bilgilerinin, füzelerin, kentin DEAŞ'ın kontrolündeki batı yakasından atıldığını gösterdiğini vurguladı.



Öte yandan Federal Polis Teşkilatından Binbaşı Nazım Abdulvehhab, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait uçakların kentin batısındaki 17 Temmuz Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hatalı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişinin öldüğünü bildirdi.



Abdulvehhab, Irak hava güçlerinin yaptığı takibat sonucu, bölgede koalisyon uçaklarının uçtuğunun ve saldırıyı da onların gerçekleştirdiğinin ortaya çıktığını sözlerine ekledi.