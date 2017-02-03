Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak polis teşkilatının Musul'un batısını terör örgütü DEAŞ'tan geri alma harekatına hazır olduğu bildirildi.



Irak Federal Polis Gücü Komutanı Raid Cevdet, "Musul'un güneyinde bulunan polis güçlerimiz, kentin batısına yönelik harekat hazırlığını tamamladı ve orada bekliyor." dedi.



Cevdet, batıda bulunan DEAŞ'ın militanlarına yönelik kontrolü kaybettiğini de ileri sürdü.



Irak savaş uçakları dün, Musul'un batı bölgelerine askeri harekat sırasında sivillere yönelik talimatlar içeren broşürler dağıtmıştı.



DEAŞ'ın yığınak yaptığı Musul'un batısına yönelik harekatın 5 koldan başlatılması öngörülüyor.



Irak güçleri, Musul'un doğusunun tamamını örgütten kurtardıktan sonra kentteki askeri operasyonları durdurmuştu.



DEAŞ ise operasyonlar durmasına rağmen, zaman zaman kentin doğusundaki kurtarılmış bölgelere havan topu ve füze saldırılarını sürdürüyor.