Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak eski Genelkurmay Başkanı Babekir Zebari, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun batı ayağının doğuya kıyasla "daha çetin ve zorlu çatışmalara" sahne olacağını belirterek, "acele edilmemesi gerektiği" uyarısında bulundu.



Musul operasyonunun gidişatı, DEAŞ'ın elinde tuttuğu kentin batı bölgelerinin geri alınması ve muhtemel güvenlik risklerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Zebari, "Musul'un batı bölgesi daha çetin ve zorlu bir çatışmaya sahne olacak." dedi.



Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin Musul'un doğu bölgesini 90 günden uzun süren operasyon neticesinde geri alabildiğini hatırlatan Zebari, batı bölgesinde daha şiddetli çatışmalar beklediğini dolayısıyla buranın kurtarılmasının zaman alabileceğini ifade etti.



Bölgenin fiziki yapısı ve muhtemel olumsuz etkileri



Musul'un batı bölgesinde hakim olan dar sokaklar nedeniyle zırhlı araçların hareket kabiliyetinin doğu bölgelere kıyasla daha az olduğuna dikkati çeken Zebari, operasyonun muhtemel riskleri ve zorluklarına ilişkin şunları söyledi:



"Musul'un batı bölgesindeki yerleşim alanları eski, cadde ve sokakları ise oldukça dar. Bu yüzden Irak ordusunun, DEAŞ hedeflerine zırhlı araçlarla saldırı düzenlemesi mümkün değil. Buradaki çatışmalarda askerlerin sokak sokak ilerleme kaydedip arama yapmaları ve teröristleri bu şekilde etkisiz hale getirmeleri lazım."



Söz konusu fiziki şartlar nedeniyle DEAŞ'ın daha avantajlı olduğunu ileri süren Zebari, "Bu nedenle, kentin batı bölgesinin geri alınmasının hiçbir şekilde aceleye getirilmemesi gerekir. Uluslararası koalisyonun hava desteği şart." dedi.



DEAŞ'ın Musul'da elinde kalan son bölgeyi de kaybetmemek ve Irak'taki varlığını sürdürmek için tüm gücünü ortaya koyacağını dile getiren Zebari şunları kaydetti:



"Elimizdeki bilgilere göre DEAŞ, batı bölgesinde daha önce doğuda gösterdiği direncin iki katını sergilemek için mahalleler arasında hendekler kazıyor, bazı ana caddeleri de yüksek beton duvarlarla kapatıyor. DEAŞ militanları da batı bölgesindeki tüm dar sokaklarda bulunan binalar üzerinde mevzilenmiş durumda. Güvenlik güçlerinin ilerlemesini önlemek için bombalı araçlarla intihar eylemleri düzenleyecekler. DEAŞ kent içerisindeki son bölgeyi kaybetmemek için tüm gücüyle sahada olacak."



Çok yönlü saldırı başlatılmalı



Musul'un örgütten tümüyle temizlenmesi ve batı bölgesinin kolay bir şekilde geri alınması için çok yönlü saldırı başlatılmasının daha etkili olabileceği görüşünü savunan Zebari, "Musul'un batı bölgesinin DEAŞ'tan daha rahat bir şekilde alınabilmesi için söz konusu bölgeye sadece doğu hattından değil kuzey ve güneyden de eş zamanlı saldırılar düzenlenmesi gerekiyor." dedi.



Son olarak Zebari, terör örgütü DEAŞ'ın batı bölgesinden temizlenmesi halinde dahi örgütün tamamen bitirilmesinden söz edilemeyeceği, El-Kaide gibi yer altına çekilip gizli örgütlenmeye gidebileceği ve farklı eylemlerle karşımıza çıkabileceği uyarısında bulundu.