Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak ordu güçlerinin, Musul'un kuzeyindeki Telkeyf ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek için operasyon başlattığı bildirildi.



Ortak Operasyonlar Komutanlığı İstihbarat Birinci Bölük Komutanı Riyad Sabah el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komutanlığa bağlı birliklerin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteğiyle bu sabah Ninova'nın kuzeyindeki son DEAŞ kalesi Telkeyf'e operasyon başlattığını söyledi.



Telkeyf ilçesinde örgüt militanlarının 3 aydan bu yana kuşatma altında tutulduğunu ifade eden Ubeydi, sabah başlatılan operasyon kapsamında Irak güçlerinin ilerleme kaydettiğini, 6 DEAŞ unsurunun etkisiz hale getirildiğini ve hafif silahlarla yüklü pikap tipi bir aracın ele geçirildiğini aktardı.



Ubeydi, Telkeyf'in 48 saat içinde örgütten temizleneceği tahmininde bulundu.



Irak devlet televizyonunun haberinde, Musul operasyonu komutanlarından Korgeneral Abdulemir Yarullah, ordu güçlerinin ilçedeki kaymakamlık, mahkeme ve belediye meclisi binalarında kontrolü sağladığı belirtildi.



Irak Silahlı Kuvvetleri, 3 aydan bu yana Telkeyf'i kuşatma altında tutuyordu. Söz konusu durum binlerce ailenin yaşadığı ilçede insani krize neden olmuştu.