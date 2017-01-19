Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul vilayetinde, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde inşa ettirilen Başkanlık Sarayları bölgesinin DEAŞ'tan geri alındığı bildirildi.



Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörle mücadele güçleri, başkanlık saraylarının yer aldığı bölgeyi geri alarak, oraya Irak bayrağını astı." ifadelerini kullandı.



Yarullah ayıca, Cabir bin Hayyan askeri tesislerinin de örgütten alındığını belirtti.



Yarullah, bugün başlatılan operasyonla Musul'un 25 kilometre kuzeyindeki çoğunluğu Hıristiyanlardan oluşan Telkeyf ilçesindeki kaymakamlık, ilçe meclisi ve mahkeme binasını da kurtardıklarını ifade etti.