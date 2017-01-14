Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul kentinin kuzeyinde, uluslararası koalisyon güçlerine ait olduğu iddia edilen savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 17'ye çıktığı bildirildi.



AA muhabirine konuşan Irak ordusunda görevli Albay Ziyab Muştak, "Uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, Musul'un kuzeyindeki Polis semtinde düzenlendikleri hava saldırısı sonucu aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti" dedi.



Hava saldırısına maruz kalan ailenin dört ferdinin henüz enkaz altından çıkarılmadığını dile getiren Muştak, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Irak ordusunda görevli Albay Abdulmelik Hüseyin el-Meşhedani, "Uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Musul'un kuzeyindeki El Arab semtinde yer alan üç evi 5'er defa hedef aldı. Saldırı sonucu 4'ü çocuk toplamda 12 sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullanmıştı.