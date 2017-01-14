Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'a ait "kimyasal madde" içeren 9 varil bulduğu belirtildi.



Musul Operasyonlar Komutanlığından Tümgeneral Abdulvahap el-Sadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Musul Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirdiği kontroller ve binaların patlayıcılardan temizlenmesi sırasında, kimyasal madde içeren 9 varil buldu." dedi.



Söz konusu kimyasal maddelerin bombalı saldırılar için patlayıcı üretiminde kullanıldığını belirten Sadi, "Fen Fakültesi Kimya Bölümündeki laboratuvarlarda ele geçirilen maddelerin bombalı saldırılar ve roketlerin içerisine yerleştirilmesinde kullanıldığı" bilgisini paylaştı.



Terör örgütü DEAŞ'ın kendi ürettiği patlayıcıları, Irak güvenlik güçlerine karşı kullanılmaya hazırlandığını söyleyen diyen Sadi, "Ancak güvenlik güçlerimizin üniversite kampüsüne düzenlediği saldırıya hazırlıksız yakalanmaları ve kampüsü örgütten kurtarması, onlara bu fırsatı vermedi." diye konuştu.



Sadi ayrıca, "DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden birçoğu daha önce Irak ordusunda veya istihbarat birimlerinde görevli idi. Dolayısıyla DEAŞ, kendi imalathanelerinde bazı silahların taklidini üretme kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı.