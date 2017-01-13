Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak ordu güçlerinin, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde kentteki üçüncü köprü ile iki semtte kontrolü sağladığı bildirildi.



Operasyonun komutanlarından Korgeneral Abdulemir Reşid Yarallah, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, terörle mücadele ekiplerinin Musul'da ilerlemelerini sürdürdüğünü söyledi.



Yarallah, bu kapsamda Musul'un doğusundaki Demir Köprü ile En-Nasr ve El-Faysaliye semtlerinde kontrolü sağladıklarını aktardı.



Demir Köprü, Musul'un iki yakasını birbirine bağlayan Dicle nehri üzerindeki en eski 5 köprüden biri olarak biliniyor.



Öte yandan, Terörle Mücadele Biriminde subay Esad el-Hamedani, Musul Üniversitesindeki binalardan birinin teröristlerden temizlendiğini ifade etti.



Hamedani, orduya bağlı güçlerin üniversitenin diğer bölümlerinin de kurtarılması için ilerleyişini sürdürdüğünü kaydetti.



Irak'ta geçen yıl ekim ayında başlatılan Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında ordu birliklerinin kentin doğu mahallelerinin yaklaşık yüzde 60'ını geri aldığı belirtiliyor.