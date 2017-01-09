Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ta, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında ordu birliklerinin Dicle Nehri'nin doğusundaki dört mahalleyi ele geçirdiği bildirildi.



Musul'u kurtarma operasyonu komutanlarından Korgenereal Abdulemir Yarallah, yaptığı yazılı açıklamada, "Federal polis teşkilatına bağlı ani müdahale birlikleri, Musul'un doğusundaki Domiz Mahallesi'nin tamamında denetimi sağladı." ifadesini kullandı.



Yarallah, federal polis birliklerinin en az 35 örgüt militanının ölümüyle sonuçlanan çatışmanın ardından Filistin Mahallesi'ni ele geçirdiğini belirtti.



Ani müdahale birliklerinde görevli Tuğgeneral Mervan El-Hafacı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörle mücadele birlikleri kentin kuzeyindeki El-Belediyyet Mahallesi'ni DEAŞ'tan kurtardı. Olayda örgüt saflarında çok sayıda can ve mal kaybı meydana geldi." dedi.



Hafacı, birliklerin, bölgede denetimin sağlandığı ve silahlı unsurlardan temizlendiği anlamında, mahallenin merkezinde yer alan Er-Rahman Camisi'ne Irak bayrağını astığını belirtti.



Terörle mücadele 73. tugay birliklerinin ayrıca, Belediyyet'e mücavir Es-Sukar Mahallesi'nde denetimi sağladığını aktaran Hafacı, örgüte ait iki bomba yüklü aracı etkisiz hale getirdiğini sözlerine ekledi.



Hava saldırıları



Öte yandan ordu birlikleri ile koalisyon güçlerine ait uçakların Musul'un doğu ve kuzeyindeki bazı DEAŞ mevzilerini hedef aldığı belirtildi.



Tuğgeneral Ali Kemaleddin el-Hamduni, kentin doğusundaki El-Faysalıyye bölgesinde DEAŞ'ın bomba yapımında kullandığı üç eve yönelik 9 hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.



Hamduni, saldırıda evlerde yer alan örgüt militanlarının öldüğünü dile getirdi.



16. Tugaya bağlı özel birliklerde görevli Tuğgeneral Şirvan Subhi ise koalisyon güçlerinin Musul'ın kuzeyindeki El-Kayravan bölgesine hava saldırısı düzenlediğini belirterek, "Söz konusu saldırıda, El-Hadbaa Mahallesi'ndeki ordu birliklerine karşı saldırı hazırlığındaki DEAŞ militanlarından 25'i öldü, onlarcası yaralandı." diye konuştu.



Irak'ta geçen ekim ayında başlatılan Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında ordu birliklerinin dün kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin kıyısına kadar ilerlediği belirtilmişti.