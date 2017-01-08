Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın Irak güçlerinin kontrolünde bulunan iki mahalleyi hedef aldığı saldırılarda 16 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.



Polis merkezinde görevli binbaşı Halid es-Safi, DEAŞ'lı teröristlerin Musul'un doğusundaki El-Cezayir Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda havan topunun bir eve isabet etmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, DEAŞ tarafından kentin kuzey doğusundaki Ez-Zuhur Mahallesi'ne de havan topuyla saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybeden 11 sivil, Musul'un doğusundaki Gökçeli bölgesindeki sahra hastanesine nakledildi.



Binbaşı Abdusselam el-Cuburi ise DEAŞ üyelerinin kentin doğusundaki Es-Sekr Mahallesi'nde kadın doğum hastanesini ateşe verdiğini ifade etti.



Irak güçlerinin DEAŞ'ın elinde bulunan mahalleyi geri almak için hazırlandığını kaydeden Cuburi, teröristlerin aynı şekilde daha önce silah deposu olarak kullandığı Musul üniversitesinin bazı binalarını da yaktığını söyledi. Cuburi, teröristlerin muhtemelen hava saldırılarını önlemeyi amaçladığını kaydetti.



Irak Ordusuna bağlı 16'ıncı bölükte görevli Tuğgeneral Hasan el-Ubeydi, DEAŞ'lı teröristlerin koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hareketlerini izlemesini engellemek için el-Hadba Mahallesi'nde lastik yaktığını ifade etti. Ubeydi, bunun uçakların görüşünü engellemediğini ve saatler içinde Hadba'ya saldırıların başlayacağını aktardı.