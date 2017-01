Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin Musul kent merkezinin doğusunda yer alan stratejik öneme sahip Selam Hastanesi'ni terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı bildirildi.



Musul Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, yaptığı açıklamada, "Ordu ve Federal Polis Gücü'nün ortak operasyonu sonucu Selam Hastanesi DEAŞ'tan alındı." ifadesini kullandı.



Selam Hastanesi'nin yanı sıra bölgedeki Tıp Koleji ve Şifa Hastanesi'nin de DEAŞ'tan temizlendiğini aktaran Yarallah, kurtarılan binalara Irak bayrağı çekildiğini duyurdu.



Kentin en önemli 5 hastanesi arasında yer alan Selam Hastanesi, geçen aralık ayında güvenlik güçleri tarafından alınmaya çalışılmış ancak DEAŞ militanlarının yoğun saldırısı sonucu Irak güçleri çekilmek zorunda kalmıştı.



DEAŞ mali sıkıntı içinde



Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Musul Sorumlusu Said Memozini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın kent içerisindeki durumunun her geçen gün zorlaştığını, eskisi gibi militanlarına maaş ödeyemediğini savundu.



Memozini, DEAŞ'ın daha önce her militanına yaklaşık 800 dolar maaş verdiğini belirterek, "DEAŞ şu anda militanlara aylık sadece 80 dolar civarında ödeme yapıyor. Mali olarak büyük sıkıntı içerisindeler." diye konuştu.



Irak güçleri Dicle Nehri'ne çok yakın



Ordu güçlerinin, kurtarma operasyonunun 2'nci aşaması çerçevesinde Musul içerisinden geçen Dicle Nehri'ne çok yaklaştığı kaydediliyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteği sayesinde, güvenlik güçlerinin kentin doğusunda yer alan "Musana Mahallesi'ni" kontrol etmesiyle birlikte, nehre olan mesafenin birkaç yüz metre düştüğü belirtiliyor.



Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Talip Şigati, Musul'un doğusunda düzenlediği basın toplantısında, "Kentin kurtarılmasına yönelik sürdürülen operasyonun 2'nci aşamasında yeni taktik ve güçlü bir plan var. DEAŞ militanlarına hiç tahmin etmedikleri bir saatte saldırı gerçekleştirip, birkaç mahallede kontrol sağlandı." ifadelerini kullandı.



Irak güvenlik güçlerinin bu aşamada kaydedilen ilerlemeler sayesinde Dicle nehrine çok yaklaştığını dile getiren Şigati, "Amacımız Musul'un doğu bölgesini en kısa zamanda kontrol altına alıp, DEAŞ'tan temizlemektir." diye konuştu.



Daha önce sadece kentin doğusunda ilerleme kaydeden güvenlik güçleri, dün Musul'un kuzeyinden de harekete geçerek ilk defa o bölgede bazı yerleşim alanlarını kontrol altına almıştı.



Operasyonun başlangıcından yaklaşık iki aydan uzun bir süre geçmesine rağmen, kentin sadece doğu bölgesinde ilerleme kaydedilirken batısında ise henüz herhangi bir operasyon gerçekleşmedi.



Irak ordu yetkilileri tarafından kentin doğusunun yüzde 70 oranında kurtarıldığı ancak tam kontrol sağlanması için daha hızlı ilerleme kaydedilmesi gerektiği ifade ediliyor.



Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı verilerine göre, operasyonun başladığı 17 Ekim'den bu yana yaklaşık 145 bin kişinin evinden olduğu ve sığınmacı kamplarına yerleştiği belirtiliyor.