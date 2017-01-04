Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği intihar saldırısında 7 askerin öldüğü bildirildi.



Musul Harekat Komutanlığında görevli Albay Ahmed el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Musul'un güneydoğusunda güvenlik güçlerine yönelik bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 7 askerinin hayatını kaybettiğini belirtti. Cuburi, aracı kullanan intihar eylemcisinin askeri noktaya yaklaşır yaklaşmaz aracı havaya uçurduğunu aktardı.



Öte yandan Terörle Mücadele Birimi komutanı Korgeneral Abdulvehhab es-Saidi ise bugüne kadar Musul kentinin doğusunda yer alan 45 mahallenin güvenlik güçlerinin kontrolüne geçtiğini ifade etti. Askeri operasyonların bu bölgedeki tüm mahalleler kontrol altına alınana kadar süreceğini kaydeden Saidi, DEAŞ'ın iki aydan uzun süredir devam eden çatışmalar neticesinde gücünün çoğunu kaybettiğini dile getirdi.



Dicle Nehri'nin ikiye ayırdığı Musul kent merkezinin doğusunda 100, batısında ise 83 mahalle bulunuyor.



Irak ordusu, Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunan Musul'u kurtarmak için 17 Ekim'de operasyon başlatmıştı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.