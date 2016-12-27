Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un çeşitli noktalarında emniyet güçlerine ve Şii Haşdi Şabi milislerine yönelik saldırılar düzenlediği bildirildi.



Irak ordusunda görevli Albay Mervan Sa'dun ed-Duleymi, bir grup terör örgütü mensubunun, Musul'un doğusundaki El-Hadra Bölgesi'nde polis güçlerini hedef alarak, bomba yüklü araçla saldırı düzenlediğini belirtti.



Duleymi, saldırıda 1 polisin öldüğünü, 5'inin de yaralandığını kaydetti.



Kentin güneydoğusundaki Eş-Şemsiyyat Bölgesi'ndeki askeri noktalara da hafif silahlar, el bombaları ve RPG roketatarlarla saldırılar düzenlendiğini aktaran Albay Duleymi, saldırının bilançosuna ilişkin resmi bilginin verilmediğini ifade etti.



Mervan Sa'dun ed-Duleymi, Telafer yakınında Eş-Şeria Eş-Şimaliyye Bölgesi'nde DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği 2 intihar saldırısında da Haşdi Şabi güçlerinden 4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.



Öte yandan, 9. Tümen Kuvvetlerinde görevli Yüzbaşı Casım el-Ubeydi de yaptığı açıklamada, kentin doğusundaki Hayyu'l İntisar Mahallesi'ndeki bir ana caddede, örgüte bağlı keskin nişancılar tarafından açılan ateş sonucu bir subayın ağır yaralandığını aktardı.



Bu arada, orduda görevli Yüzbaşı Cebbar Hasan, Haşdi Şabi güçlerinin, Musul'un batısında örgütün kontrolü altındaki Telafer ilçesine doğru ilerlemeye başladığını belirtti.



Hasan, Haşdi Şabi'nin Telafer'in batısında yer alan Aynu'l Hasan Vadisi Bölgesi'ne ilerlediğini ve DEAŞ ile şiddetli çatışmaların yaşandığını kaydetti.



Haşdi Şabi bünyesindeki Bedr Grubu Sözcüsü Kerim en-Nuri de bugün yapılan söz konusu hamleyle Telafer'e düzenlenecek muhtemel operasyondan önce örgütün ilçeye doğru hareketinin sınırlandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.