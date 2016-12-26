Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyonu

Irak'ın Musul kentinde, Türk askerleri tarafından eğitilen Ninova Muhafızları ile ordunun, kentte terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki bir bölgeye girerek 5 teröristi esir aldığı bildirildi.



Orduya bağlı Terörle Mücadele Birimi'nden Tuğgeneral Mahmud Saad ez-Zubeyri, 16. Tugay ile Ninova Muhafızları'ndan oluşan ortak güce bağlı unsurların, DEAŞ militanlarına benzer giysiler giyerek kentin kuzeyindeki Baviza bölgesine girdiğini ve 5 teröristi esir aldığını söyledi.



Teröristlerin istihbarat teşkilatına bağlı güçlere teslim edildiğini belirten Zubeyri, ilk defa bu türden bir operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.



Öte yandan, Irak ordusundan Tümgeneral Müsenna En-Numani de uluslararası koalisyona ait bir insansız hava aracının (İHA) Musul'un kuzeydoğusundaki Es-Sukker Mahallesi'nde terör örgütü DEAŞ üyelerinin toplandığı bir evi bombaladığını, saldırıda 23 teröristin öldüğünü, 14'ünün yaralandığını, 7 aracın da kullanılmaz hale geldiğini belirtti.



Musul'u DEAŞ'tan kurtarmak için 17 Ekim'de başlatılan operasyonlar, kentin bazı bölgelerinde devam ediyor. Operasyona, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon da hava desteği sağlıyor.