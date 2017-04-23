Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operasyon

Irak Göç ve Göçmen Bakanlığı, Musul'un doğusunda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine dönen sığınmacıların sayısının 122 bini aştığını duyurdu.



Göç ve Göçmen Bakanı Casim Muhammed el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'daki çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin evlerini terk ederek kamplara sığınmak zorunda kaldığını hatırlatarak, "Musul'un güney ve doğusundaki sığınmacı kamplarından kentin DEAŞ'tan kurtarılmış bölgelerindeki evlerine dönen Iraklıların sayısı 122 bin 137'ye ulaştı." ifadesini kullandı.



Sığınmacı kamplarından evine son iki günde 2 bin 63 kişinin döndüğünü belirten Caf, dönüşlerin, Selam, Sumer, Gökçeli, Vıhde, İntisar, Reşidiye, Racmi el-Hadid, Filistin, Hadra, Me'mun, Zuhur, Kerame, Faysaliye mahalleleri ile Kayyara ve Şura nahiyelerinde yoğunlaştığını kaydetti.



Evlerine dönen ailelere destek



Göç ve Göçmen Bakanlığına bağlı saha komutanlarından Asım es-Sermed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlığın, sığınmacıların evlerine dönüşü için Ulaştırma Bakanlığıyla koordinasyon içinde çalıştığı ve nakil için otobüsler tahsis ettiğini söyledi.



Sermed, bakanlığın ayrıca, yeni hayatlarına başlamaları için evlerine dönen ailelere destek amacıyla yaklaşık bin 300 dolar hibe ettiğini dile getirdi.



Parlamentodaki Göç ve Göçmenler Komitesi Başkanı Raad ed-Dehlaki ise ülkedeki sığınmacı sorununun çözüme ulaştırılması için Musul'da kurtarılan bölgelere geri göç sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirterek, "Kurtarılan bölgelerin sakinlerinin evlerine dönmeleri ve topraklarının korunmasında güvenlik güçlerine destek olmaları için kamu hizmetlerinin ivedilikle iyileştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.



Irak güvenlik güçleri, nisan ayının başlarında Musul'un batısındaki Eski Kent'te DEAŞ'le mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon başlatmadan önce bölgedeki sivillerin tahliyesi için güvenlik koridoru açıldığını açıklamıştı.



Musul'un doğusunu ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.



Irak hükümeti verilerine göre, DEAŞ'ın 2014'te ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde ortaya çıkmasından bu yana yaklaşık 4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Ordu birliklerinin düzenlediği operasyonlar kapsamında örgütün bölgedeki nüfuzunun azalmasının ardından yaklaşık 2 milyon kişinin evlerine döndüğü ancak sığınmacıların altyapı eksikliği ve kamu hizmetlerinin kısıtlı olmasından şikayet ettiği belirtiliyor.