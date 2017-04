Musul Hayvanat Bahçesinde Kaderlerine Terkedilen Aslan Simba ve Ayı Lula Kurtarıldı

img src="http://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://foto.haberler.com/haber/2017/04/12/musul-hayvanat-bahcesinde-kaderlerine-terkedi-9489127_o.jpg&width=600&quality=100" >



Irak'ın Musul kentinde Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) yönelik operasyonun başlamasıyla birlikte kapatılan hayvanat bahçesinde kaderlerine terk edilen ayı Lula ve aslan Simba, Four Paws adlı yardım kuruluşu tarafından kurtarıldı ve Ürdün'e götürüldü.





İşletmesini özel bir şirketin yaptığı Musul hayvanat bahçesinin, savaş sebebiyle faaliyetlerini durdurmuş ve içindeki hayvanlar da kafeslerinde ölüme terk edilmişlerdi.



Bahçenin hayatta kalmayı başaran iki sakini Lula ve Simba kurtarıldığında oldukça pis ve bitkin bir haldeydi.



Four Pawns'ın yardım elini uzattığı Lula ve Simba, Pazartesi günü Ürdün'deki bir hayvanat bahçesine yeni hayatlarına başlamak üzere yola çıktı.







Bölgedeki savaş koşulları nedeniyle kapatılan hayvanat bahçesindeki hayvanların neredeyse tamamı başta açlık olmak üzere çeşitli sebeplerle hayatlarını kaybetti.



Şubat ayında Lula ve Simba'nın hayatını kurtarmak için çalışmalara başlayan Four Pawns, Irak hükümeti ile iletişime geçti.



Her ne kadar kötü koşullardan kurtulmuş olsalar da Lula ve Simba'nın sağlık durumları iyi değil.



Lula'nın zatürre geçirdiği, Simba'nın ise eklem rahatsızlıkları ve solunum yolu sıkıntıları yaşadığı belirtiliyor.



Tüm sıkıntılara rağmen Four Paws'un kurtarma misyonuna başkanlık eden veteriner Emir Halil, Lula ve Simba için mutlu olduğunu söylüyor ve ekliyor:



"Onlar için yeni bir hayat başlıyor. Artık savaşın parçası olmayacaklar."