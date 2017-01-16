Musul Halkı Ölülerini Evlerin ve Okulların Bahçelerine Gömüyor





Irak'ın Musul kentini terör örgütü DAEŞ'ten kurtarma operasyonu bölgenin doğusundaki ilerlemelerle sürüyor. Ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un doğusundaki mahallelerde Irak güvenlik güçleri ile DAEŞ militanları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Musul halkı hayatını kaybeden akrabalarını evlerinin ve okulların bahçelerine gömmek zorunda kalıyor.



Kentin doğusundaki bu okulun bahçesi de bölge sakinleri tarafından artık mezarlık olarak kullanılıyor: "Bölge kurtarıldıktan sonra DAEŞ burayı tekrar hedef aldı. Denetimleri altındaki bölgelerin dışında yaşayan sivilleri "mürted" olarak nitelendiriyorlar. Bu yüzden de DAEŞ'in keskin nişancıları sivilleri sokaklarda yürürken hedef alıyor ve onları öldürüyor. Burada mezarlık yok, diğer mezarlıklara da gidemiyoruz. Dolayısıyla da ölenleri bu okulda gömmek zorunda kaldık."



Musul'u terör örgütü DAEŞ'ten kurtarma operasyonu kapsamında çatışmaların devam ettiği bölgelerden kaçış sürerken, güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınan mahallelerde siviller gündelik hayatlarına dönmeye çalışıyor. Bu yerlerden biri de kentin doğusundaki Gökçeli Mahallesi.



DAEŞ'ten temizlenen bir mahallede bulunan bu işkence sandalyesi terör örgütünün sivilleri katletmek için kullandığı barbar yöntemleri gözler önüne seriyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irak evlerin ölülerini Musul gömüyor halkı bahçelerine okulların Silahlı çatışma Gepost: 16 januari 2017