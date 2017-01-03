Musul'dan Sivillerin Kaçışı Sürüyor





Musul operasyonunda 10 hafta geride kalırken, Irak ordusu ve peşmerge güçleri kentin sadece dörtte birini kontrol altına alabildi.



IŞİD'ın Irak'taki son büyük kalesi olan Musul'dan kaçmayı başaran sivil halk çatışma bölgesinin dışında kurulan kamplara yerleştiriliyor.



Musul sakinler tahliyelerin şiddetli çatışmaların gölgesinde sürdüğünü belirtiyor:



"Şanslı olanlar kaçmayı başardı. Bazıları yakalandı, bazıları bıçaklandı, herkesin kaderi farklı."



Bartella kentinde bulunan mülteci kampının tahliyeler karşısında yetersiz kalması üzerine Iraklı yetkililer daha kuzeyde yer alan Hazar'a yeni bir mülteci kampı kurdu.



Musul operasyonu başladığından beri, yaklaşık 114 bin sivil tahliye edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre IŞİD'ın kontrolündeki semtlerde hala 1.5 milyondan fazla sivil bulunuyor.



Haziran 2014'ten beri kenti elinde bulunduran IŞİD'in, tahliyelere engel olarak sivilleri canlı kalkan yapmak istediği belirtiliyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: sürüyor Irak Silahlı çatışma Musuldan Musul sivillerin kaçışı Gepost: 03 januari 2017