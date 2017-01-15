Musul'dan Kaçışlar Sürüyor

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Musul sokaklarından detaylar

Yıkılmış Sukkar köprüsünden gecen insanlar

Musul pazar yerinden detay Irak'ta Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak amacıyla başlatılan operasyon kapsamında kentin doğu mahallelerinde ordu güçleri ile DEAŞ militanları arasında devam eden şiddetli çatışmalardan kaçan vatandaşlar, Sukkar mahallesine gelip buradan güvenli bölgelere gidiyor. DEAŞ'tan kaçanlar daha önce meydana gelen bombardımanlarda yıkılan Sukkar köprüsünden geçerek güvenlik güçleri tarafından kontrol edilen bölgeye ulaşıyor.