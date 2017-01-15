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Musul sokaklarından detaylar
Yıkılmış Sukkar köprüsünden gecen insanlar
Musul pazar yerinden detay Irak'ta Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak amacıyla başlatılan operasyon kapsamında kentin doğu mahallelerinde ordu güçleri ile DEAŞ militanları arasında devam eden şiddetli çatışmalardan kaçan vatandaşlar, Sukkar mahallesine gelip buradan güvenli bölgelere gidiyor. DEAŞ'tan kaçanlar daha önce meydana gelen bombardımanlarda yıkılan Sukkar köprüsünden geçerek güvenlik güçleri tarafından kontrol edilen bölgeye ulaşıyor.
Musul'dan Kaçışlar Sürüyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Musul sokaklarından detaylar Yıkılmış Sukkar köprüsünden gecen insanlar Musul pazar yerinden detay Irak'ta Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak amacıyla başlatılan operasyon kapsamında kentin doğu mahallelerinde ordu güçleri ile DEAŞ militanları arasında devam eden...
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