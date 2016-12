Musul'dan Kaçan Sivil Sayısı 120 Bine Yaklaştı

Irak güvenlik güçleri Musul'un doğusunda terör örgütü IŞİD militanlarını temizleme operasyonunun ikinci safhasında üçüncü güne girdi. Çatışmalar gittikçe şiddetlenirken binlerce sivil de evlerini terk ediyor. Irak Göç Bakanlığı söz konusu sivillerin düzenli ordu kontrolü altında sığınmacı kamplarına taşındığını ifade etti. Operasyonların başladığı 17 Ekim tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler verilerine göre yaklaşık 114 bin sivil Musul'u terk etti.



Musul'daki çatışmalardan kaçan Iraklı vatandaş Amer Mahmoud verdiği röportajda "Yaşadığımız yerde iki ateş arasında kaldık. Biz Tahrir bölgesinde yaşıyoruz. Iraklı askerlerle militanlar arasında çatışma çıktı. Biz de Tahrir'den Kukjali'ye kaçtık. Sadece bazı kıyafetlerimizi alabildik" diye konuştu.



People fleeing conflict in the Iraqi city of #Mosul are risking everything in a desperate search for safety pic.twitter.com/9NUYSURO2J— UN Refugee Agency (@Refugees) December 30, 2016



Şehirde hala 1.5 milyon vatandaşın olduğu tahmin ediliyor. Irak güvenlik güçleri Musul'un dörtte birini kontrolü altında tutuyor ancak kentin batı bölgeleri hala terör örgütü IŞİD'in elinde. Irak Göç Bakanlığı'nın son verilerine göre sığınma kamplarına taşınan sivil sayısının da 140 bine yaklaştığı belirtildi.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irak Askeri saldırılar Musul sayısı yaklaştı Savaş 120 bine Musuldan kaçan sivil Ordu IŞİD Gepost: 31 december 2016