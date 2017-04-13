Musul'daki Tarihi Hamamın Ziyaretçileri: İç Göçmenler ve Askerler

MUSUL (AA) İDRİS OKUDUCU - Irak'ın Musul kentinde bulunan Hammam el-Alil kasabasındaki aynı adlı tarihi hamam, ülkedeki şiddet olayları nedeniyle yaşadıkları yerleri terk eden iç göçmenlerce yoğun ilgi görüyor.



Musul kent merkezinin batı yakasından yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan kasaba ismini, Arapça'da "Hastaların Hamamı" anlamına gelen tarihi hamamdan alıyor.



Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde restore edilerek hizmete açılan tarihi hamamın suyunun şifalı olduğuna inanılıyor. İçerisinde özel bölmeler ve bir de havuz bulunan hamamın giriş ücreti ise 1 dolara tekabül ediyor.



Irak'ın birçok tarihi yeri gibi bu hamam da kaderine terk edilmiş ve çok bakımsız bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor.



İç göçmenler ve askerler yoğun talep gösteriyor



AA muhabirine konuşan Abdullah Fayiz, ayda en az 4 defa bu hamama geldiğini belirtti.



Kasaba sakinlerinden Fayiz, "Bu hamam birçok hastalığa deva ve çok eski bir yer. Irak'ın birçok vilayetinden insanlar daha önce de buraya geliyordu. Bağdat, Kerbela, Necefli vatandaşlar akın ediyordu." dedi.



Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmesinden sonra durumun tamamen değiştiğini dile getiren Fayiz, hamamın halihazırda sadece iç göçmen ve askerlerin yıkanmak için kullandığı yer haline geldiğini söyledi.



Kentin batı yakasındaki DEAŞ'la mücadele operasyonlarına katılan askerlerden Said Galib de "Musul'da böyle bir hamamın olduğunu duyunca geldik. İlk defa geliyorum ve çok faydalı bir suyunun olduğunu öğrendim." diye konuştu.



DEAŞ ve güvenlik güçleri arasındaki yoğun çatışmalardan dolayı evlerini terk edip, sığınmacı kamplarında yaşam mücadelesi veren iç göçmenler de hamamı temizlik ve rahatlamak amacıyla tercih ediyor.