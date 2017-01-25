Musul'daki Petrol Kuyuları Yanmaya Devam Ediyor

- Petrol kuyusundan detay

Alevlerin yükselmesi

Dumanların yükselmesi

Söndürme çalışması yapılması

İş makinaların ateşi söndürme çalışması Irak'ın Musul kentine bağlı en büyük nahiyesi olan Kayyara'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından bölgedeki petrol kuyularında çıkan yangın devam ediyor. DEAŞ militanlarının bölgeyi terk ettikleri esnada patlayıcılarla imha ettikleri petrol kuyuları, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği yangın söndürme çalışmaları ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aylardır süren yangında birçok kuyu söndürülüp kontrol altına alınsa da birçok kuyuda yangın devam ediyor.