Musul'da son durum Dicle'nin doğusunda kontrol sağlandı



Ahmet Haşim Muhtaroğlu-TuzhurmatuIrak 14 Ocak (DHA)-Irak'ta Musul'u terör örgütü IŞİD'den kurtarma operasyonu kapsamında Irak ordusunun askeri ilerleyişi devam ediyor.



Koalisyon uçaklarının, önceki gece Musul'a havadan düzenlediği bombardımanda 12 sivil öldü. Güvenlik kaynakları, koalisyon uçaklarının Musul'un sol yakasındaki El feysaliye semtinde içinde göçmenlerin olduğu bir okula havadan saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda aralarında çocuk ve kadınların olduğu 12 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu arada Irak Federal Polis Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Musul'daki Yarmaca semtinin tamamıyla kurtarıldığını duyurdu.



Federal Polis Komutanlığı ayrıca, güvenlik güçlerinin, şehirdeki Dicle Nehri'nin doğu yakasında kontrolü sağladığını bildirdi.



Öte yandan Medya Savaş Ağı, Musul'un El Sahil El Eyser tarafından güney bölümünü tamamıyla kurtardığını duyurdu.



Ayrıca şehirdeki Yunus El Sebavi,Yafa,El İntisar,El Şeymai,El Sıhha,Batı Yarmaca,Doğu Yarmaca,El Vihde El Sabıriyn,Sumeri,El Selam,El Sahirun ,Filistin,Cudeyde El Mufti,El Misak,Domiz,El selam hastanesi,sağlık merkezi ve Kerkük-Musul kara yolunda da kontrolün sağlandığını duyurdu.



Irak güvenlik güçleri ayrıca, yol ve evleri mayın ve patlayıcılardan arındırmak için arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.