Musul'da Sıkışan Işid Bağdat'ı Bomba Yüklü Araçla Vurdu





Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 6 kişi yaşamını yitirdi.



İntihar saldırısı dün akşam saatlerinde başkentin Ebu Navaz Caddesi'nde meydana geldi. Bomba yüklü araç polis noktası yakınında büyük bir gürültüyle patlatıldı. IŞİD'in üstlendiği kanlı saldırıda 5 kişinin de yaralandığı açıklandı.



#IŞİD'in #Bağdat,Kerada'da düzenlediği iki bombalı saldırıda ölü sayısı 34'e yükseldi#Irak



pic.twitter.com/N2tVP7mCK9— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) 28 Nisan 2017



Irak ordu güçlerinin Musul kentini IŞİD'de kurtarma operasyonu ise devam ediyor. Kentin güneyinde kontrolü ele alan ordu güçleri ile IŞİD militanları arasında eski şehir kısmında şiddetli çatışmalar sürüyor.



Irak askerleri kuzeybatıdan da kuşatma operasyonları yaparken, IŞİD Lideri Ebubekir El Bağdadi'nin halifelik ilan ettiği El Nuri Camisi'ne de çok yaklaşıldı.



IŞİD'den kurtarılan Musul'a bağlı ilçelerden ayrılan Iraklılarsa evlerine dönmeye başladı. Hadar ilçesinde IŞİD'den kaçan yaklaşık 300 Iraklı yeniden evlerinde döndü.



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Tags: Musulda Irak bomba Terörizm yüklü Saldırı Bağdatı Silahlı çatışma sıkışan vurdu Irak savaşı araçla IŞİD Gepost: 29 april 2017