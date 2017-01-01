Musul'da Kan Kaybeden Işid, Necef'te İntihar Saldırısı Düzenledi: 9 Ölü





Irak güvenlik güçleri Musul'u IŞİD militanlarından temizleme operasyonunun ikinci safhasında şehrin doğu kısmında yer alan üç mahalleyi daha kontrolü altına aldı.



Operasyonun dördüncü günü geride kalırken sivillerin bölgeyi tahliyesi sürüyor. Bunun yanında Irak Ordusu şehrin güney doğusunda yer alan ve çok stratejik bir nokta olan 60. Cadde'yi de ele geçirdiğini duyurdu.



Eyalet Polis Memuru Raid Şakir Cevdet verdiği röportajda "Askerlerimiz dördüncü günde tıpkı Saha gibi İntisar Mahallesini de temizledi. Şu anda Salam Mahallesi'ni temizleme çalışmaları sürüyor ve düşmanla çatışmamız devam ediyor. Dün düşman kuvvetlerinden birçok militanı öldürdük" diye konuştu.



Caution marks Iraqi army advance against Islamic State north of Mosul https: //t.co/3XXq8H4n4V pic.twitter.com/jrzEaCx8fe— Reuters Top News (@Reuters) January 1, 2017



Terör örgütü IŞİD Irak'ın kuzeyinde kan kaybederken, başkent Bağdat'ın 160 kilometre güneyinde bulunan Necef kentinde bir intihar saldırısı düzenledi. Bomba yüklü aracın patlaması sonucu onlarca kişi yaralanırken, olayda dördü polis memuru dokuz kişi hayatını kaybetti.



Irak Başbakanı Haydar El Abadi, örgütün Nisan ayı civarında ülkeden tamamıyla temizleneceğini tahmin ettiklerini belirtti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Musulda Irak Askeri intihar Musul Savaş kan IŞİD düzenledi: ölü Ordu kaybeden Necefte saldırısı Gepost: 01 januari 2017