Musul'da Işid İzlerini Silmek İçin Gönüllüler İş Başında





Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü IŞİD'in elinden alınan semtlerde hayat adım adım normale dönüyor. Gönüllülerden oluşan bir grup aktivist, kentteki IŞİD izlerini silmek için iş başında. İki yıldan fazla IŞİD kontrolünde kalan kentte çatışma izlerinin yanı sıra örgüte ait çok sayıda duvar resmi de bulunuyor.



Aktivistler, propaganda amaçlı yapılan duvar resimlerini beyaz boyayla kapatıyor:



"Bugün çok güzel bir gün. Çünkü bugün bu korkunç ve vahşi görüntüleri siliyoruz. Her şey için Allah'a şükrediyoruz. O'nun sayesinde bunları yapıyoruz. İnşallah her şey daha iyi olacak. Güzel bir günden daha güzel günlere geçeceğiz inşallah. Hayat yeniden normal ve güzel olacak bu şehirde."



Mart 2016'da başlayan operasyonun ardından Dicle Nehri'nin doğusunda kalan kısım tamamen Irak ordusunun kontrolüne geçerken, IŞİD kontrolündeki kentin batı yakası için çatışmalar devam ediyor.



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Tags: izlerini Irak silmek için Musul başında gönüllüler Silahlı çatışma Musulda IŞİD Gepost: 31 januari 2017