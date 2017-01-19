Musul'da İki Koldan Dev Operasyon Başladı

rak Ordusu, DEAŞ'ın elindeki Musul'un Tılkef kasabasına yönelik iki koldan operasyon başlattı.



Edinilen bilgilere göre, Musul'un 18 kilometre kuzeybatısında bulunan kasaba 2 aya aşkın süredir güvenlik güçleri tarafından kuşatma altında tutuluyordu. Bu sabah itibariyle birlikler, zırhlı araçlar eşliğinde çevre güvenliği aldıktan sonra kasabaya doğru ilerlemeye başladı.



Tılkef kasabası, 2014'te terör örgütü DEAŞ, tarafından ele geçirilmişti. - MUSUL