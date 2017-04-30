Musul'da En Az 100 Iraklı Kaçırıldı

Musul'un Hamam El Alil kasabasından kaçan en az 100 kişinin, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.



Ali Salih adlı Iraklı yetkili, Hamam El Alil kasabasından kaçan en az 100 kişinin kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından kaçırıldığını söyledi. Diğer kaynaklar ise kaçırılanların sayısının en az 250 olduğunu duyurdu. - MUSUL