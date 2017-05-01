Musul'da 36 Işid Militanı Öldürüldü, 1 Köy Geri Alındı

Musul'da 36 IŞİD militanı öldürüldü, 1 köy geri alındı



Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Tuzhurmatu, 1 Mayıs (DHA) - Irak'ın Musul kentinin batı yakasında Eski Şehir olarak bilinen bölgedeki tarihi Ulu Cami yakınında Irak güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, 36 IŞİD militanının öldürüldüğü bildirildi.



Irak Federal Polis Komutanı Raid Şakir Cevdet, yaptığı açıklamada, havadan destekli federal güçlerinin, IŞİD keskin nişancılarının güvenlik güçlerini hedef almak için kullandığı, Eski Şehir bölgesindeki Ulu Cami yakınına doğru ilerlediğini belirtti. Cevdet, federal güçlere bağlı uçaklar tarafından bölgedeki örgüte ait kışlaların hedef alındığını ve 36 IŞİD teröristinin ölü olarak ele geçirildiğini kaydetti. Cevdet, Ulu Cami yakınında düzenlenen operasyon sırasında bölgeden 80 sivilin tahliye edildiğini aktardı. Cevdet, federal güçlerine ait yaklaşık 20 keskin nişancının, IŞİD militanlarının güvenlik güçlerini hedef almak için kullandığı Ulu Cami çevresinde konuşlandırıldığını söyledi.



Musul'un güney batısında yer alan Um Ştat köyü IŞİD'den geri alındı



Musul'un 80 km güney batısında yer alan El Hadar ilçesine bağlı Um Ştat köyüne Haşdi Şabi güçleri tarafından operasyon başlatıldı. Yaklaşık 12 saat süren operasyonda Haziran 2014 yılından beri terör örgütü IŞİD konrolündeki Um Ştat köyü geri alındı. Haşdi Şabi 13. Tugay komutanı Kasım Muslih, yaptığı açıklamada "IŞİD terör örgütü köye girişimizi engellemek amacıyla bomba yüklü araçlarla intihar saldırısı düzenledi, ancak cesur askerlerimiz sayesinde saldırıda kullanılan 3 araçtan ikisi birliklerimize varmadan önce açtığımız yoğun ateş sayesinde patlatıldı, köyden kaçan terör örgütü üyeleri 3. aracı patlatmaya fırsat bulmadı, köyde IŞİD'e ait çok sayıda araç ile silah ve mühimmat deposuna el koyduk" diye konuştu.