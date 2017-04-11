Musul'a Bağlı Sincar Bölgesinde 31 Toplu Mezar Bulundu

Irak'ta Musul'a bağlı Sincar bölgesinde 31 toplu mezar ve bin 646 Yezidi'ye ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları bulundu.



Sincar Belediye Başkanının yaptığı açıklamada, DEAŞ tarafından öldürülen bin 646 Yezidi'ye ait olduğu düşünülen ceset kalıntılarının bulunduğu Sincar bölgesinde 31 toplu mezar bulunduğu bildirildi. Sincar Kaymakamı Mehma Halil, toplamda bin 646 Yezidi cesedinin bulunduğunu ve ayrıca 20 toplu mezar daha olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Sincar'ın yakınlarındaki Hardan köyünde başka toplu mezarlar da bulunduğu belirtiliyor. - MUSUL