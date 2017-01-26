Musul'a 22 Tır Yardım Gönderildi

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) organizesinde Katar Hayriyye ile Dave İslamiye Kurumu desteğiyle hazırlanan 22 TIR'dan oluşan 'Musul Acil Yardım' konvoyu törenle Kilis'ten uğurlandı.



İHH Lojistik Merkezi'nde düzenlenen törene İHH Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, Dave İslamiye Kurumu Katar Temsilcisi Muhammed Nur Hammad Abdulkadir, Irak Türkmen Adalet ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mitat İbrahim ile STK temsilcileri katıldı. Irak'ın Musul kentine gönderilen yardım TIR'larında 30 bin battaniye, 12 bin 500 termos, 7 bin 500 hasır, 150 ton bulgur, 50 ton un, 6 bin 600 yatak, bin 750 soba, 17 bin 500 litre motorin bulunuyor.



Dave İslamiye Kurumu Katar Temsilcisi Muhammed Nur Hammad Abdulkadir, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti. Irak Türkmen Adalet ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mitat İbrahim ise DEAŞ terör örgütünün 2014 yılında Musul'u işgal ettiğini hatırlatarak, sürekli olarak ihtiyaç sahiplerine yardım gönderdiklerini kaydetti.



İHH Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı ise 22 TIR yardım malzemesini Iraklılara göndereceklerini ifade ederek, "İnsani yardım konvoyumuza destek olanlara teşekkür ediyorum. Bundan önce ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştıysak, bundan sonra da ulaşmaya devam edeceğiz. Musul'daki kardeşlerimizin yardım çağrısına duyarsız kalmadık, bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - Kilis