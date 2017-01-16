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Müsteşar Yardımcısına İmam Hatip Kitabı Hediye Edildi

Müsteşar Yardımcısına İmam Hatip Kitabı Hediye Edildi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Belediyesi katkılarıyla hazırlanan Kuruluşundan Günümüze Düzce İmam Hatip Lisesi kitabını Ankara ziyaretinde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’a da takdim etti.

Müsteşar Yardımcısına İmam Hatip Kitabı Hediye Edildi

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Belediyesi katkılarıyla hazırlanan Kuruluşundan Günümüze Düzce İmam Hatip Lisesi kitabını Ankara ziyaretinde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz'a da takdim etti.

Başkan Mehmet Keleş ile Müsteşar Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz kitap üzerine bir süre sohbet ettiler. - DÜZCE

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