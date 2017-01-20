Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan Siirt'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan ve beraberindeki heyet Siirt'te temaslarda bulundu.



Yıldırımhan ve beraberindeki heyet Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Nedim Kuzu'yu ziyaret etti.



Ardından STSO'da düzenlenen toplantıya katılan Yıldırımhan, çalışma hayatında başlatılan milli seferberlik projesi kapsamında heyetler halinde illeri gezdiklerini söyledi.



Şu anda 12 ilin eş zamanlı olarak ziyaret edildiğini belirten Yıldırımhan, "İnşallah 81 vilayetimizin tamamında da bu ziyareti sürdüreceğiz. Amacımız Sosyal Güvenlik ve İş-Kur olarak teşviklerimizi sizinle paylaşmak ve diğer taraftara da iş verenlerimizden istihdam alanında katkı sağlamak için talepte bulunduk." diye konuştu.



Kuzu da ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirterek teşekkür etti.