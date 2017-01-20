Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan Siirt'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi.





Yıldırımhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı kurum amirleriyle SGK İl Binası'nda toplantı gerçekleştirdi. Yıldırımhan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik doğrultusunda ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'da Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı kapsamında Siirt'e geldiklerini söyledi.



Yıldırımhan, Bakan Müezzinoğlu'nun talimatları ile bugün burada çalışma hayatının taraflarıyla bir araya gelecek ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ve SGK, İş-Kur olarak teşviklerini taraflarla karşılıklı olarak paylaşacaklarını kaydetti.



Seferberlik kapsamında, Denizli, Erzincan, Edirne Kars, Siirt, Batman, Kahramanmaraş, Artvin, Kütahya, Tokat, Hakkari ve Şırnak olmak üzere 12 ili ziyaret ettiklerini belirten Yıldırımhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu ziyaretlere devam edeceklerini aktardı.



İstihdama katkı sağlamak hedefiyle kayıt dışı istihdamla mücadelede tarafların desteğini isteyeceklerini kaydeden Yıldırımhan, şunları söyledi:



"Teşviklerimizi anlatacağız, Bakanımızın talimatıyla daha güçlü Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek çözüm yollarını hep birlikte arayacağız. İşçimizin, iş verenimizin yanında olacak, alın terinin akıl teriyle değerlendiği her ikisinin de hakkının korunduğu daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Hizmetlerimizle ilgili görüş ve önerileri alarak, hizmet kalitemizi artırmak için ihtiyaçları belirleyeceğiz. Çalışma hayatında ilan ettiğimiz seferberliğin Siirt'e hayırlı olmasını diliyorum. İnşaallah bugün burada yapacağımız çalışmalarla artı bir istihdama artı bir katkı sloganıyla çıktığımız bu yolda işverenlerimizin Siirt'teki bir işsize daha iş vermesini talep edeceğiz."