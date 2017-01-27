Müsteşar Yardımcısı Yıldırımhan, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" Programı Kapsamında Rize'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Rize'deydi.



Yıldırımhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Rize'de ziyaretlerde bulundu.



Rize SGK İl Müdürlüğünde basın toplantısı düzenleyen Yıldırımhan, bu programla ilgili olarak, "Bir işverenimiz bu programdan yararlanmak adına bir işçiyi dahi yanına alırsa birinci yıl asgari ücretin yüzde 50'si, ikinci yıl asgari ücretin yüzde 25'i kadar kendisine destek vereceğiz" dedi.



Bakanlık heyetlerinin bugün 14 ilde aynı çalışmayı yürüttüğünü ifade eden Yıldırımhan, daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatının sorunlarını belirleyerek, çözüm yollarını birlikte bulacaklarını söyledi.



Yıldırımhan toplantıda açıklamalarına şöyle devam etti: "Bir işverenimiz bu programdan yararlanmak adına bir işçiyi dahi yanına alırsa birinci yıl asgari ücretin yüzde 50'si, ikinci yıl asgari ücretin yüzde 25'i kadar kendisine destek vereceğiz. İşverenlerimiz bu programdan haberdar olsun, başvursunlar. İş-Kur bugüne kadar uyguladığı programlarla çok ciddi sayıda işsizimizi iş sahibi yaptı. Bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi vasıfsız işçilerimizin sayısının fazla olması. Rize'de 7 bin açık pozisyon gözüküyor. İşverenimizin 7 bin kişiye ihtiyacı var ama maalesef işverenimizin istediği o evsafta işçiyi bulup, onlara gönderemiyoruz. Bu tarafının yanında iş beğenmemezlik var. Halbuki iş beğenmeme ile ilgili sorunu aşsak aslında o açık iş pozisyonlarının birçoğunu da kapatmış olacağız."



"Meslek danışmanları bir taraftan işverenlere bir taraftan da işsizlere danışmanlık yapıyor"



Meslek danışmanlarının bir taraftan işverenlere bir taraftan da işsizlere danışmanlık yaptıklarını ifade eden Yıldırımhan, "Bugün işsizine de giden, işverenine de giden bir devlet var. 'Gelin biz size şu imkanları sunuyoruz. Bunlardan faydalanın' diyen bir devlet var. Hep isteyen, hep alan bir devlet yok. Aksine 'proje geliştirin, biz size projelerin karşılığında imkan sunalım' diye ciddi bir gayret var" şeklinde konuştu. - RİZE