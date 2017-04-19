Müsteşar Yardımcısı Tunç, tarım fuarını değerlendirdi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç:

"Diyarbakırlılar, hatırlamak istemediğimiz bazı günleri geride bıraktı"

"Geleceğe ümitle baktıklarını gördük"



DİYARBAKIR - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, 2 yıl aradan sonra Diyarbakır'da açılan fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "Diyarbakırlılar, hatırlamak istemediğimiz bazı günleri geride bıraktı, geleceğe ümitle baktıklarını gördük" dedi.

Diyarbakır'da 8. Ortadoğu Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Yaklaşık 2 yıl aradan sonra açılan ilk olma özelliğini taşıyan fuar ile ilgili açıklamalarda bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, fuara katılmak üzere bakanlığı temsilen Diyarbakır'a geldiklerini söyledi. Fuarın dün açılışına katıldıklarını bugün de tarım zirvesinde bulunduklarını aktaran Tunç, fuarın hem katılımcı itibari ile hem ziyaretçi itibari ile oldukça hareketli ve yoğun olduğuna şahit olduklarını ifade etti. Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin değişik yörelerinden tarım sektörüne mensup iş adamları firmalar stant açmışlar. Yine Ortadoğu bölgesinden körfez bölgesinden yurt içinden de olmak üzere çok sayıda yabancı ziyaretçinin de fuarda bulunduklarını gördük. Ayrıca bu yabancı ziyaretçilerin de yatırım amaçlı veya Türkiye'den ürün temin etmek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarına dair bilgiler aldık. Diyarbakır'ın hatırlamak istemediğimiz bazı günleri geride bıraktığını ve geleceğe ümitle baktıklarını gördük. Hem Diyarbakır'da yaşayanlar hem de fuara iştirak eden ve fuarı ziyaret eden insanlarımızda gelecekle alakalı bu ümidi gördük. Güvenlik ortamının getirdiği iklimden yararlanmak suretiyle Diyarbakır'daki tarımsal veya tarım dışı her türlü bundan sonra daha da artarak gelişeceğini ümit ediyoruz. Bununla alakalı motivasyonu da insanımız da görüyoruz."