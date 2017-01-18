Müsteşar Yardımcısı Kontoğlu, Başkan Kara'yı Ziyaret Etti

Başbakan Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.



Başbakan Müsteşar Yardımcısı Kontoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te, Belediye Başkanı Hasan Kara'yı makamında ziyaret etti. Belediye girişinde Belediye Başkanı Kara, Başkan Yardımcıları, Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir, Ahmet Polat ve belediye birim müdürleri ile personeli tarafından karşalındı. Belediye Başkanı Hasan Kara ile makamında görüşen Başbakan Müsteşar Yardımcısı Özer Kontoğlu, daha sonra belediyeden ayrıldı. - KİLİS