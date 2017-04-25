Müsteşar Yardımcısı Birdal, Türkiye'nin En Büyük Feribotlarını İnceledi
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, beraberindeki heyet ile birlikte Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük iki feribotunu ziyaret etti.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, beraberindeki heyet ile birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük iki feribotunu ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Müsteşar Yardımcısı Birdal ve Deniz Ticareti ve İç Sular Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Tatvan'da Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy tarafından karşılandı.
Tatvan ziyaretine ilk olarak Tatvan Liman Başkanlığı ziyaretiyle başlayan heyet Liman Başkanı Abdurrahman Aki'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Akabinde Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğünü ziyaret eden heyet Feribot İşletme Müdürü Ersin Darıcı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğünde yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük iki feribotunu ziyaret ederek heyet üyeleri yapımı tamamlana ve yapımı devam eden iki feribotu gezerek çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldılar.
Yapımı tamamlanan Türkiye'nin en büyük iki feribotundan birinin yakın süre içinde Van Gölü üzerinde hizmet vereceğinin müjdesini veren Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, yeni iki feribotun, eski feribotların yaklaşık 10 katı kapasiteye sahip olduğunu söyledi.
Van Gölü'nü daha etkin kullanma adına bu yatırımların yapıldığını kaydeden Birdal, "Denizin üzerinden feribotlarla trenleri geçirmek yük taşımacılığında büyük bir avantaj sağlıyor. Bu avantajı Van Gölü'nde de kullanacağız." dedi. - BİTLİS