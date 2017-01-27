Müsteşar Yardımcısı Bilgili ve Genel Müdür Güngör, Vali Ustaoğlu'nu Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.



Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katılmak üzere gelen Müsteşar Yardımcısı Bilgili ve Genel Müdür Güngör'ü makamında ağırladı. Müsteşar Yardımcısı Bilgili ve Genel Müdür Güngör ile eğitim çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, daha sonra Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör'e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Valilik makamında gerçekleşen ziyaret sırasında Müsteşar Yardımcısı Bilgili ve Genel Müdür Güngör'e, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Selçuk Coşkun'da eşlik etti. - BAYBURT