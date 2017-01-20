Müsteşar Yardımcısı Albay: "Cumhurbaşkanımızın Talimatıyla Çalışma Hayatında Seferberlik Başlatıldı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, Türkiye genelinde çalışma hayatında seferberlik başlattıklarını söyledi.



Sosyal Güvenlik Kurumu Edirne İl Müdürlüğünde basın mensuplarıyla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarkan Alpay, "Cumhurbaşkanımızın talimatları sonucu Türkiye genelinde başlatılan çalışma hayatındaki seferberliği anlatmak için buradayız" dedi.



Çalışma hayatının paydaşlarıyla yapılan toplantılarda katılımcılara bakanlığın planlarını aktardıklarını ifade eden Alpay, "Hem istihdama katkı sağlamak istiyoruz, hem de kayıt dışı istihdamın önüne geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Akıl terinin alın teriyle değerlendirildiği bir Türkiye istiyoruz"



Edirne ziyareti kapsamında ilk olarak SGK ve İŞ-KUR ile bir araya geldiklerini sonra da çalışma hayatının diğer paydaşlarıyla buluşacaklarını anlatan Alpay, "Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları, işçi sendikaları, engelliler, kadın çalışanlar, işadamları, üniversite öğrencileri ve emekliler toplumun her kesiminden paydaşla bir araya geleceğiz" dedi.



Vergi kapsamında da Türkiye genelinde 12 ekip kurduklarını söyleyen Müsteşar Yardımcısı Alpay, "Daha güçlü bir Türkiye için çalışma hayatındaki sorunlarının çözümünü hep birlikte oluşturacağız. Akıl terinin alın teriyle değerlendirildiği bir Türkiye istiyoruz ve bu çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.



Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Bilge Aydın da 'İşbaşı Eğitim Programı' hakkında bilgi verdi. İhtiyaç duyulan personeli İŞKUR'un desteğiyle İşbaşı Eğitim Programlarıyla işverenin yetiştirebileceğini belirten Aydın, "İş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini biz ödüyoruz. En az 2 çalışanınız varsa, iş yerinizde 2 ila 10 arasında sigortalı çalışıyorsa 1 kişiyi, 10'dan fazla çalışanınız varsa çalışan sayısının yüzde 10'u kadar kişiyi 6 ay süreyle iş yerinizde ihtiyacınıza göre İŞKUR'un desteğiyle yetiştirebilirsiniz" dedi. - EDİRNE